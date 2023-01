Chuvas em Minas mataram seis pessoas em quatro dias; total sobe para 20

Casal de idosos morreu soterrado na madrugada desta terça-feira (10/01) após deslizamento de terra no Sul de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Chuvas continuam em Minas Gerais

Só nos últimos quatro dias, Minas Gerais registrou mais seis mortes provocadas pela chuva que não dá trégua no estado. Com isso, subiu para 20 o número óbitos desde o começo do período chuvoso, conforme balanço da Defesa Civil de Minas Gerais.Na madrugada desta terça-feira (10/01), um casal de idosos , de 66 e 70 anos, morreu soterrado após um barranco desabar em cima da residência deles, na zona rural de Caldas, no Sul de Minas.Um neto do casal também estava no imóvel, mas conseguiu sair do acidente apenas com ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).No fim de semana, duas pessoas perderam a vida dentro da própria casa após deslizamentos de terra, nos municípios de Santa Luzia, região metropolitana de BH, e Caratinga, no Rio Doce.Outra vítima teve o carro arrastado pela força das águas durante uma enchente, em Resende Costa, no Campo das Vertentes. Na mesma região, um jovem de 23 anos não resistiu quando sua residência desabou com a chuva na madrugada de ontem (09/01).De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, as chuvas continuarão a cair em Minas Gerais , e o acentuado volume pode resultar em deslizamentos de encostas, aumento gradativo e/ou repentino do nível de rios, cachoeiras e reservatórios proporcionando transtornos à população.Neste período chuvoso, que começou a ser contabilizado em 21 de setembro, já foram contabilizados 20 óbitos, 1.974 desalojados e 10.816 desabrigados. São 131 municípios em situação de emergência.As mortes aconteceram nas cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes, Governador Valadares, Antônio Dias, Grão Mongol, Resende Costa, Caratinga e Barbacena.