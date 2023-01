BH pode ter pancadas de chuva de até 40 mm nas próximas horas

Previsão é de chuva durante o dia em BH (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press )

Previsão do tempo

Veja as recomendações para período chuvoso:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.





Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.





Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.





Atenção especial para áreas de encostas e morros.





Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).





Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.





Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

A chuva não deve dar trégua em Belo Horizonte nesta terça-feira (10/01). Alerta emitido pela Defesa Civil nesta manhã indica pancadas de até 40 milímetros até às 8h de quarta-feira (11/01).Ainda de acordo com o órgão, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.O cenário reforça a necessidade de atenção durante o período . A Defesa Civil orienta que os moradores não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões em momentos de forte chuva.Os belo-horizontinos também devem ficar atentos ao risco geológico, que podem causar instabilidade em encostas e cheias repentinas pela saturação do solo. BH segue em alerta pela Defesa Civil até a próxima quinta-feira (12/01).Mesmo com a chuva, a previsão é de que a temperatura suba um pouco nesta tarde . A máxima esperada para hoje é de 27ºC, de acordo com dados do Inmet.Nesta madrugada, os termômetros chegaram a bater 16,7ºC e a sensação térmica era de 7ºC. À tarde, a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60%.