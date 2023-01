BH: mesmo com chuva, temperatura deve subir nesta terça-feira (10/1)

Belo Horizonte tem possibilidade chuva durante todo o dia (foto: Jair Amaral/EM/D. A press)

Risco geológico

Chuvas continuam em Minas Gerais

A terça-feira (10/01) terá céu encoberto e sol fraco em Belo Horizonte, com possibilidade de chuva durante o dia. Ainda que de forma gradual, a temperatura deve subir na capital mineira. A máxima esperada para hoje é de 27ºC.A temperatura mínima registrada nesta madrugada em BH foi de 16,7°C, no Cercadinho, na Região Oeste, e a sensação térmica chegou a bater os 7ºC, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A previsão é de rajadas de vento moderados ao longo desta terça-feira. À tarde, a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60%.As chuvas também devem diminuir de intensidade nos próximos dias. Nesta madrugada, apenas a região do Barreiro teve registros de chuva forte, conforme dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. regional é a que mais recebeu chuvas em janeiro , chegando a 288,6 milímetros, índice que representa 87,2% da média esperada para o mês, que é de 330,9 mm. Em segundo lugar vem a Centro-Sul, concentrando 279,8 mm (84,6%) e a Leste, com 214,4mm (64,8%).Apesar da trégua nos temporais, os moradores de Belo Horizonte devem continuar atentos para os riscos geológicos, que podem causar instabilidade em encostas e cheias repentinas pela saturação do solo. BH segue em alerta pela Defesa Civil até a próxima quinta-feira (12/01).O órgão pede que a população fique atenta a trincas nas paredes, água empoçada no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estofadas e estalos.Se observar algum destes sinais, saia imediatamente do imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, há previsão de muita chuva para o Sul, Oeste e Triângulo Mineiro no início desta semana.Os moradores de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, estão em alerta desde o fim da semana passada devido ao transbordamento do Rio Doce, em decorrência das constantes chuvas que tem atingido todo o estado.Neste período chuvoso, que começou a ser contabilizado em 21 de setembro, já foram contabilizados 18 óbitos, 1.935 desalojados e 10.662 desabrigados. São 131 municípios em situação de emergência.