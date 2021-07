Arraial de Belo Horizonte 2021 será realizado pela internet

Neste ano, sai o concurso de quadrilhas e entra uma competição para decidir o melhor figurino (foto: Amira Hissa/PBH - 9/7/2017)





Pela primeira vez, o Arraial de Belo Horizonte será realizado no formato on-line. O anúncio foi feito pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) da capital na manhã desta segunda-feira (12/7). O evento do ano passado foi cancelado por causa da pandemia da COVID-19.









Toda a programação estará disponível no site do Arraial de Belo Horizonte . Nas lives “Prosas Juninas”, importantes nomes da cultura junina brasileira e de grupos de quadrilha do setor vão falar sobre as festas. A live Gastronomia Junina vai trazer chefs renomados da capital mineira.





As regras do Concurso de Figurinos Juninos foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) no último sábado (10/7) . Podem participar até 45 quadrilhas juninas de BH que serão divididas nos grupos Especial e de Acesso, cada um com 14 e 31 grupos, respectivamente. “Para cada quadrilha inscrita será destinada uma subvenção de R$ 7 mil, totalizando R$ 315 mil”, informou a Belotur.





Cada quadrilha pode inscrever um único casal para a apresentação dos figurinos. A inscrição vai até as 18h de 22 de julho pelo e-mail diretoria.belotur@pbh.gov.br.





“A apresentação dos casais e de seus respectivos figurinos será gravada. A comissão julgadora irá analisar os figurinos a partir dos seguintes quesitos: originalidade (capacidade para expressar-se de modo único e singular, apresentando um figurino criativo, mantendo as características de quadrilha junina mineira); criatividade na utilização de materiais (peças feitas à mão, design inteligente, uso de materiais orgânicos, reciclados e/ou transformados); harmonia das cores (utilização de cores harmônicas, que funcionem bem em conjunto ou justapostas, produzindo um esquema de cores atraente); conjunto (o ‘todo’ da apresentação do figurino, de forma geral e integrada, considerando qualidade do acabamento, caimento, modelagem, além da maquiagem, penteados e acessórios utilizados para compor o figurino com as características juninas mineiras); e a aderência às características da mineiridade”, detalha a Belotur.





Os três figurinos que tiverem a maior pontuação vão receber troféus e os seguintes prêmios em dinheiro:





Grupo Especial

1º Lugar: R$ 7 mil

2º Lugar: R$ 6 mil

3º Lugar: R$ 5 mil





Grupo de Acesso

1º Lugar: R$ 6 mil

2º Lugar: R$ 5 mil

3º Lugar: R$ 4 mil

4º Lugar: R$ 3 mil





Ainda segundo a Belotur, em paralelo ao Concurso de Figurinos Juninos, haverá uma votação popular no site do Arraial de Belo Horizonte. Todos os figurinos das quadrilhas serão disponíveis para votação do público pela internet. Os mais bem votados nas duas categorias vão receber o troféu “Prêmio Júri Popular - Arraial de Belo Horizonte 2021”.