Após cancelamento do Arraial de BH, prefeitura avalia ajuda a grupos de quadrilha

Arraial de Belo Horizonte 2020 foi suspenso devido à pandemia do coronavírus (foto: Área de Serviço/ Acervo Belotur) Prefeitura de Belo Horizonte analisa se vai manter a subvenção destinada aos grupos de quadrilha que se apresentariam no Arraial de Belo Horizonte 2020, cancelado oficialmente nessa quinta-feira





quadrilhas, gastronomia e shows, estava suspenso desde maio. Na época, a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A (Belotur) justificou a medida diante da pandemia da COVID-19 e disse que o cenário ainda era avaliado para uma decisão final, em diálogo com a União Junina Mineira. O evento, que é realizado tradicionalmente nos meses de junho e julho em pontos das nove regionais da prefeitura e na Praça da Estação, onde são realizados o concurso de, gastronomia e shows, estava suspenso desde maio. Na época, a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A (Belotur) justificou a medida diante da pandemia da COVID-19 e disse que o cenário ainda era avaliado para uma decisão final, em diálogo com a União Junina Mineira.





O cancelamento foi confirmado ontem, cumprindo o decreto que proíbe ventos com aglomeração para conter a transmissão da doença em BH. “A festividade não deve ter sua edição remarcada neste ano. A decisão foi tomada em confluência com as ações que a PBH tem priorizado para o combate ao COVID-19 na capital”, diz a nota da Belotur.





Os ensaios das quadrilhas já estavam suspensos desde que os primeiros casos da doença chegaram em Belo Horizonte. Em 13 de junho, para marcar o Dia de Santo Antônio, um dos três celebrados nas festividades, a União Junina Mineira organizou uma carreata no Centro de Belo Horizonte com veículos decorados e dançarinos vestidos a caráter, mas de máscara.





Questionada sobre a possibilidade de um auxílio financeiro para estes grupos por conta do cancelamento do evento, a Belotur respondeu que, “a União Junina Mineira pleiteou a manutenção da subvenção destinada às quadrilhas, demanda que será avaliada considerando os aspectos técnicos, financeiros e jurídicos pertinentes”.