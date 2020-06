Carros enfeitados desfilaram pelas ruas do Centro (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







Grupos de quadrilha fazem carreata para celebrar Santo Antônio em BH %uD83D%uDCF9: Leandro Couri / EM / D.A Press https://t.co/cdRfaC7UHl pic.twitter.com/4nZrITQfPE — Estado de Minas (@em_com) June 13, 2020

Criatividade: motocicleta vira "cavalo" no cortejo junino (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

“No início de junho, dia de Santo Antônio, estamos relembrando nosso cortejo que acontece anualmente. Viemos para as ruas dentro dos carros, com três pessoas por veículo, todo mundo de máscara, passando álcool em gel, para festejar um pouco e mostrar à cidade que a cultura junina continua viva”, disse o presidente da, Jadson Nantes, ressaltando que o grupo respeita todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde e que os ensaios das quadrilhas foram suspensos para evitar aglomerações.









Carreata percorreu no Centro de BH neste sábado (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Ao todo, 58 veículos participaram do cortejo, cada um representando um grupo. A carreata saiu de uma das entradas do Parque Municipal às 11h30, passando pela Avenida Afonso Pena, Rua dos Caetés, Rua da Bahia e Rua dos Tupinambás, terminando na Praça da Estação, na Avenida dos Andradas.