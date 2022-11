Sete trabalhadores ficam feridos em queda de laje em condomínio de luxo

Sete trabalhadores se feriram no desabamento de uma laje em construção na tarde desta sexta-feira (25/11) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A queda foi de 2,5 m de altura em um condomínio de luxo que fica na Zona Sul da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam sobre a laje quando o madeiramento que fazia a sustentação se quebrou e a construção cedeu. Cinco dos sete feridos tiveram que ser levados para unidades de saúde do município. Dois receberam atendimento no local e não precisaram de mais cuidados.