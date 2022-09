Homem sofre queda de 12 metros em fosso de elevador em Conselheiro Lafaiete

Vítima quebrou as duas pernas após queda de 12 metros de altura (foto: Divulgação/CBMMG)

Homem caiu do 4º andar (foto: Divulgação/CBMMG)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatou na manhã desta quinta-feira (22/9) um homem que caiu no fosso do elevador de um prédio em construção em Conselheiro Lafaiete, na região central do estado.O homem, de 37 anos, caiu a 12 metros do fosso e quebrou as duas pernas. Ele trabalhava no 4º andar do prédio quando caiu.Segundo o CBMMG, a vítima estava orientada e consciente quando a equipe chegou ao local. O homem foi medicado e imobilizado em uma prancha, depois que o sangramento foi contido e as fraturas foram imobilizadas.Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o homem para a Maternidade São José para receber atendimento médico.