Prédio desaba em BH: voluntários e bombeiros buscam por gatos de moradores

Animais também moravam no prédio, mas foram vistos andando na vizinhança (foto: Isabela Bernardes/EM/D.A Press) Uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra do Grupo de Resgate Animal do UniBH estiveram, nesta quinta-feira (22/9), no endereço do prédio que desabou no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte , para realizar o resgate de três gatos que também moravam no local.









Nesta tarde, a equipe recebeu a informação de que gatos moravam no prédio e foram vistos por vizinhos. Após buscas nos arredores do local, com apoio do Corpo de Bombeiros e conversas com os moradores, os voluntários constataram que nenhum dos animais estava preso aos escombros. Uma mulher chegou a alimentá-los e viu que todos estavam bem.





Segundo o Cabo Alvizi, do Corpo de Bombeiros, não seria necessário fazer algum tipo de salvamento que envolvesse os militares, já que os gatos estavam soltos. "Confirmamos com a ONG, os gatos não estão retidos. Um deles está andando nos escombros e até vai na casa ao lado. Nossa situação aqui não é uma ocorrência típica, porque o animal não está em risco", explica.





Um dos gatos foi fotografado numa chaminé da vizinhança (foto: Arquivo pessoal )







Letícia Fernandes, integrante do Grupo de Resgate, explica que a equipe tentará salvar os gatos quando os vizinhos forem alimentá-los novamente. "Vamos tentar pegar os gatos quando os vizinhos forem dar comida, porque eles estão soltos e andando pelas casas. Estamos em contato com a moça que os alimentou e, quando ela avistar novamente, vai nos chamar para resgatá-los", finaliza.

Equipe de Resgate Animal do UniBH levou material para capturar os animais (foto: Isabela Bernardes/ EM/ D.A Press)

Relembre o caso

Um prédio de cinco andares, em fase final de acabamento, desabou sobre um casa na madrugada dessa quarta-feira (21/9), no bairro Planalto, em BH. Três pessoas ficaram feridas, e uma morreu no local.

Segundo vizinhos, o edifício foi levantado em cima de uma casa, por conta própria. Inicialmente, a família teria contratado uma construtora, mas dispensou o serviço.