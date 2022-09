(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um prédio de cinco andares em fase final de acabamento desabou sobre um casa na madrugada desta quarta-feira (21/9), no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte.





Uma família estava no andar da cobertura no momento do colapso.Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. A casa estava desocupada quando o prédio desabou.