Caminhão tomba e complica trânsito na Av Nossa Senhora do Carmo

Um acidente com uma carreta carregada de bebidas na Avenida Nossa Senhora do Carmo complica o trânsito de quem passa pelo local no sentido centro, na manhã desta quarta-feira (21/9).









Segundo os militares, o caminhão tombou, colidiu contra um poste e atingiu um carro de passeio.





O motorista da carreta já estava fora do veículo no momento em que os bombeiros chegaram para socorrer as vítimas.

Com o impacto, uma colmeia de abelhas foi atingida. Há registro de pessoas picadas.





Houve derramamento de óleo na pista.





Às 7h32, a BHTrans informou que os dois sentidos da avenida estão fechados para operação dos bombeiros.

%uD83D%uDD047h32 Atualização - Os dois sentidos da Av N Sra do Carmo estão fechados para operação dos Bombeiros no acidente. https://t.co/w0xbvRRlQV pic.twitter.com/CviZBVX1oz %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) September 21, 2022





Segundo a BHTrans, o itinerário da linha 3050 (Hospitais/DIRETO) está sendo desviado pela Avenida Raja Gabaglia e Avenida do Contorno.





Até o momento, não há informações de feridos.