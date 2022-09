Prédio cai sobre casa em BH, mata uma pessoa e fere três

Corpo de Bombeiros atuou no resgate das vítimas (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um prédio de cinco andares em fase final de acabamento desabou sobre um casa na madrugada desta quarta-feira (21/9), no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte.

Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar por volta das 5h. Segundo os bombeiros, duas famílias ocupavam o imóvel. Uma delas morava no térreo e outra na cobertura.

No momento do acidente, apenas a família da cobertura, formada por um casal de idosos e duas filhas, estava no prédio.

O pai, de 75 anos, e as filhas, uma de 40 e outra de 45, foram retirados em segurança dos escombros e socorridos com vida.

O idoso foi encaminhado para o Hospital Odilon Behrens. As mulheres foram levadas para o Hospital João XXIII.

A mãe foi encontrada sem sinais vitais.

Imagem do Google Street mostra o prédio ainda de pé. Casa atingida aparece à esquerda do prédio (foto: Google Street View)

O edifício do número 51 desabou sobre o número 41 da rua Professor Gentil Sales, no Planalto. A família da casa não estava dentro do imóvel no momento do colapso.

A Polícia Militar isolou a área e a BHTrans interditou as ruas próximas.

A Defesa Civil já se encontra no local para a avaliação estrutural de imóveis vizinhos. Os documentos da obra serão verificados.

Bombeiros e cães farejadores estão no local onde prédio caiu (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe.

A Cemig também foi acionada para desenergização da rede.