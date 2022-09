Megaoperação contra o tráfico mobiliza 18 policiais em Poços de Caldas

Diligências policiais foram deflagradas na cidade nesta terça-feira (20/9) (foto: Polícia Civil/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) mobilizou 18 policiais nesta terça-feira (20/9) para executar uma forte operação de combate ao tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais.

Conforme o delegado Cleyson Brene, o investigado de 20 anos já havia sido alvo da Polícia Civil em ação deflagrada no fim de 2020.

“Ele foi condenado, à época, a 19 anos de prisão em decorrência da operação La Santuzza e foi preso hoje em posse de uma arma de fogo – que era utilizada para ameaçar pessoas – e com várias porções de drogas já embaladas para venda e uma quantia em dinheiro”, explica, complementando que o outro rapaz, de 26, era o líder do tráfico no bairro Cascatinha.

“Na casa dele, uma grande quantidade de droga e dinheiro também foram apreendidos. Até o momento, já identificamos dois aparelhos celulares furtados que estavam na residência do investigado”, complementa.

A dupla foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. O investigado de 20 anos também foi qualificado por posse ilegal de arma de fogo, e o outro por receptação. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, e as prisões foram ratificadas. Eles estão à disposição da Justiça em uma unidade prisional da cidade.