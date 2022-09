Polícia investiga caso de estupro de jovem desacordada dentro de carro

O homem pode responder pelo crime de estupro de vulnerável (foto: Divulgação/PCMG)



A Polícia Civil investiga o caso de estupro de vulnerável em Prata, no no Triângulo Mineiro. No domingo (18/9), um homem foi flagrado tendo relações sexuais com uma mulher de 18 anos desacordada em um carro, após uma festa. Ele foi preso.



Em determinado momento, três pessoas perceberam que o suspeito não tinha entrado na casa com o restante da turma e, quando verificaram no carro, ele estuprava a jovem, que estava desacordada. No registro policial foi dito que ela estava com a blusa rasgada, a saia abaixada e não respondia a qualquer estímulo.



O suspeito foi mantido no local, e a Polícia Militar foi chamada. Aos militares, ele afirmou que ficou no carro conversando com a vítima e, quando ela melhorou, começaram a se beijar e tiveram relação sexual.



A versão não evitou a prisão. Um dos motivos da detenção foi o fato da mulher ter dito que não se lembrava do que havia acontecido.



Ela foi levada para o pronto atendimento municipal e transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) para receber o atendimento indicado para a ocorrência.