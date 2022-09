Homem que estuprou duas sobrinhas é preso em Alpinópolis

Crime aconteceu em Alpinópolis, em 2013, e homem foi preso condenado a regime fechado na tarde de ontem (16/9) (foto: Acervo Folha Regional) Nessa sexta-feira (16/9), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem condenado a cumprir 14 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, por ter estuprado duas sobrinhas, em 2013, em Alpinópolis, Sudoeste de Minas.









O mandado de prisão foi expedido ontem pelo juiz de Direito da Comarca de Alpinópolis, Claiton Teixeira. Participaram da prisão o delegado de Alpinópolis, Hélio de Mattos Júnior, e o delegado da Policia Civil de Passos, Maurício Ponsancini, além de investigadores.





O homem foi preso enquanto visitava a mãe no Hospital de Alpinópolis. “A cidade é pequena, então temíamos que ele fugisse, pois tem família no Paraná, por isso cumprimos o mandado no mesmo dia em que foi expedido”, explicou o delegado Hélio Júnior.





O homem foi levado para o Presídio da Aclimação, em Passos.