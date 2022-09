Mulher é presa por esfaquear companheiro em BH

Vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Risoleta Neves (foto: Google Street View / Reprodução)



A vítima de 27 anos foi encaminhada em estado grave para o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. Ele foi atingido nas costas, em uma das pernas, no pescoço e na barriga. Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante por esfaquear o companheiro, na noite dessa sexta-feira (16/9). O crime ocorreu no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.





Conforme o boletim de ocorrência, a mulher afirmou que mora com a vítima há 4 anos e que, desde então, tem sofrido agressões físicas. Ela relatou que o companheiro tem uma empresa de coquetelaria, e que depois de um evento, chegou em casa transtornado. Ele teria quebrado copos e arremessado taças na suspeita.









Quando o homem caiu ao chão, a mulher diz que pediu ajuda aos vizinhos e ligou para a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deu os primeiros socorros.





A mulher e a faca foram encaminhados para a Central Estadual de Plantão Digital onde está sendo ouvida.





Histórico de agressões

Aos policiais, vizinhos do casal relataram que as brigas são constantes na residência. Segundo a autora das facadas, na última quarta-feira (14/9) ela chamou a polícia depois que a vítima o companheiro arrombou a porta do quarto dela para agredii-la. No entanto, a mulher não quis ir para a delegacia para evitar a prisão dele.