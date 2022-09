Faxineira atacada por homem faz exame de corpo de delito

A Polícia Civil revelou que Lenirge Alves, de 50 anos, compareceu ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte e realizou o exame de corpo de delito na manhã deste sábado (17/9).A faxineira foi agredida com jatos d'água de uma mangueira e uma queda lesionou os joelhos dela, no bairro de Lourdes, na tarde dessa sexta-feira (16/9).

Lenirge é responsável pela limpeza do Edifício Griffe e estava lavando a entrada da garagem, quando foi abordada por um homem que passava na rua , com um cachorro. Ele se aproxima da mulher, gesticula apontando para a água e, em seguida, puxa a mangueira e começa a molhar a funcionária.

Segundo a vítima, no momento em que se aproximou, o homem começou a falar sobre desperdício de água, mas não deixou que ela se explicasse e partiu para as agressões. "Ele parecia 'tranquilo', falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando eu fui explicar que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira a começou a jogar água em mim ", diz.

Lenirge Alves foi agredida por um homem que passava na rua (foto: Redes Sociais / Reprodução)

"Não me deixou nem explicar o que estava fazendo. Do nada, jogou água no meu rosto, não me deixou defender. Em seguida, puxou a mangueira e eu caí. Ele continuou jogando água e depois foi embora."