Mulher denuncia dono de sacolão por estupro

Crime aconteceu no dia 4 de setembro, mas vítima estava com medo de denunciar (foto: Pixabay / Reprodução) Uma mulher de 25 anos afirma ter sido estuprada pelo dono de um sacolão de Venda Nova, em Belo Horizonte. O crime teria acontecido no dia 4 de setembro mas, por medo, a vítima registrou boletim de ocorrência apenas na noite dessa sexta-feira (16/9)





De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que, no dia do fato foi até o local de trabalho e, por precisar de dinheiro para comprar leite para o filho de 10 meses, desligou as câmeras de segurança do escritório do estabelecimento. Ela afirmou que tinha a intenção de furtar uma quantia do cofre.









Ainda segundo a PM, assim que confrontada, a mulher disse ter confessado o furto para o chefe e que ele a mandou esperar no escritório. Quando o homem chegou, ele disse que a funcionária merecia um “castigo”, forçou a moça a tirar a roupa e a estuprou.





Conforme relatos da vítima, o suspeito só parou as agressões quando percebeu que ela chorava. Depois do caso, a vítima pediu demissão.





A mulher foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil.