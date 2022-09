Belo Horizonte tem dia chuvoso neste sábado (17/9)

Praça da Savassi, em BH, com céu nublado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/ D.A Press)

Depois de quatro meses de tempo seco, Belo Horizonte voltou a ter chuva - o último registro era de 17 de maio.No fim da tarde desta sexta-feira, o refresco veio nas regiões do Barreiro, Noroeste, Oeste e Venda Nova. A chuva amenizou o calor dos últimos dias na cidade e aumentou a umidade do ar, que vinha em níveis baixos.Neste sábado (17/9), a capital mineira também deve ter um dia chuvoso. A previsão é de céu com muitas nuvens e chuvas isoladas.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa temperaturas entre 14ºC e 20ºC, e umidade relativa do ar entre 70% e 90%. A possibilidade de chuva durante o dia é de 90%.Para este domingo, a mínima prevista é de 12ºC, e a máxima chega a 25ºC, com umidade relativa do ar entre 40% e 85%, e dia de céu nublado e encoberto.