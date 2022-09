Morre fundadora da Momo Confeitaria, Eugênia Procópio

A informação foi publicada no perfil da empresa no Instagram. A causa do falecimento não foi divulgada. O velório será realizado de 8h às 16h neste sábado (17/9), no Funeral House, no Bairro Funcionário, Região Centro-Sul de BH. O sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste da capital.