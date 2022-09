Joyce lança o disco 'Brasileiras canções' com 12 faixas autorais

Joyce está lançando três álbuns: "Brasileiras canções", "Passarinho urbano" e "Natureza" (foto: Leo Aversa/Divulgação)

""O violão é que dá todas as ideias. Normalmente, a melodia vem meio pronta, vem direto, algo assim. É na letra que demoro mais, pois é uma coisa mais cuidadosa" Joyce, cantora e compositora





Cantora, compositora e violonista, a carioca Joyce Moreno chega ao 42º álbum. “Brasileiras canções” (Biscoito Fino) traz 12 faixas autorais – entre elas, parcerias com Moacyr Luz, Marcos Valle, Cristóvão Bastos e o poeta e letrista português Tiago Torres da Silva.





Criações "pandêmicas"

Todo o repertório foi composto no período da pandemia e gravado entre março e abril de 2022, no estúdio da gravadora Biscoito Fino, no Rio de Janeiro.





“Foram dois anos em que nós todos da música ficamos interrompidos. Quando não se podia viajar, fazer turnê, fazer as coisas, todo mundo se refugiou muito na composição, na criação”, diz Joyce.





“Em 2020, fiz o livro ‘Aquelas coisas todas’ (Numa), lançado no final daquele ano. E 2021 foi de muita composição. Não só fiz muitas letras e músicas sozinha, mas também vários parceiros e parceiras me mandaram melodias para letrar e letras para musicar.”





No início de 2022, ela tinha 40 inéditas prontas. “Aí, fiz uma triagem difícil para escolher o que entraria para o álbum, pois não dava para colocar tudo. Ficaram essas 12 canções. Fui cortando logo aquelas que os parceiros já haviam gravado. Por exemplo, uma que fiz com o Jards Macalé e outra com o João Donato”, relembra.





Além da cantora e compositora, participam do disco Tutty Moreno (bateria), Jorge Helder (contrabaixo), Hélio Alves (piano), Teco Cardoso (flautas), Lula Galvão (violão), Marcos Nimrichter (acordeom) e Chico Pinheiro (guitarra).





Joyce criou todos os arranjos de “Brasileiras canções”. “Chego com a ideia pronta, mas como todos são músicos muito criativos, ficam livres para contribuir à vontade no estúdio. Mas o desenho geral é meu”, afirma.





O primeiro clipe já saiu, “Todo mundo”. O próximo será “Tantas vidas”, com Joyce e Mônica Salmaso. “É a única letra que não é minha. Essa música tem fala feminina e, curiosamente, foi feita por um homem, um poeta português”, comenta Joyce, referindo-se a Tiago Torres da Silva.





A compositora começa a preparar a turnê de lançamento do álbum, depois de uma temporada na Europa e no Oriente. “Foi a minha primeira turnê internacional depois de dois anos. Foi superlegal e também uma volta. A gente fez vários países da Europa e depois fomos para Cingapura, a minha primeira vez lá”, conta.





Joyce conta que gosta de compor ao violão. “A melodia vem primeiro e a letra depois. Cada pessoa tem uma forma de trabalhar e a minha é esta. Geralmente, vem a música primeiro, porque o violão é que dá todas as ideias. Normalmente, a melodia vem meio pronta, vem direto, algo assim. É na letra que demoro mais, pois é uma coisa mais cuidadosa. Música é inspiração mesmo, já a transpiração é na letra.”

Vinil de "Passarinho urbano"

A gravadora Biscoito Fino vai lançar em breve o CD físico de “Brasileiras canções”. Outros trabalhos de Joyce também estão chegando a público. “Agora sairá em vinil o ‘Passarinho urbano’ (Warner Strategic Marketing), meu álbum de 1976. É edição para colecionadores que sairá ainda em setembro pela gravadora Três Selos”, conta.





Por outro lado, “Natureza” (1977), disco de Joyce com Claus Ogerman (1930/2016), será lançado apenas na Europa.





REPERTÓRIO

“TODO MUNDO”

De Joyce Moreno





“TANTAS VIDAS”

De Joyce Moreno e Tiago Torres da Silva. Participação de Mônica Salmaso





“BRASILEIRAS CANÇÕES”

De Joyce Moreno





“O SOPRO DO MAR”

De Joyce Moreno





“A PALAVRA EXATA”

De Joyce Moreno





“NAS VOLTAS DO TEMPO”

De Joyce Moreno e Marcos Valle





“CARNAVAL É MESMO ASSIM”

De Joyce Moreno





“A MORTE É UMA INVENÇÃO”

De Joyce Moreno e Moacyr Luz. Participação de Moacyr Luz





“PARIS E EU”

De Joyce Moreno





“QUEM NUNCA”

De Joyce Moreno. Participação de Alfredo Del-Penho





“NÃO DEU CERTO (MAS FOI DIVERTIDO)”

De Joyce Moreno





“ALIMENTO”

De Joyce Moreno e Cristóvão Bastos







(foto: Biscoito Fino/reprodução)

• Disco de Joyce Moreno

• 12 faixas

• Biscoito Fino

• Disponível nas plataformas digitais