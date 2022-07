Covers do Abba e do Queen fazem show hoje em Belo Horizonte

Cover paulista do Abba se apresenta hoje em BH, incluindo no show músicas do álbum lançado pela banda sueca em 2021 (foto: Carlos Pastene/Divulgação)





Como banda, o ABBA existiu somente por uma década, de 1972 a 1982. Os oito álbuns lançados neste período são (muito) ouvidos até hoje, com canções que se tornaram parte do imaginário mundial.









São 10 anos desde que um grupo de músicos e cantores de Sorocaba, interior de São Paulo, se reuniu para “ABBA the history – A salute to ABBA”. Na época, a banda foi criada para comemorar os 40 anos de formação do grupo original. O tributo será apresentado neste domingo (31/7), no Palácio das Artes. A apresentação também será a estreia do novo show, que inclui canções do último álbum.





Das novas, a banda vai interpretar “I still have faith in you”, “Don’t shut me down” e “Just a notion”. É um número inclusive maior de canções que o próprio ABBA incluiu no show que ficará em cartaz até maio de 2023. “Somos o primeiro tributo a tocar as músicas novas”, conta o cantor Jheff Saints, que no palco encarna Benny Anderson. Até os figurinos do show londrino estão sendo levados para sua versão brasileira.





Serão 15 pessoas em cena. Os quatro cantores – Andressa Leme (Agnetha Faltskog), Endi Tupi (Björn Ulvaeus) e Val Tosta (Anni-Frid Lyngstad), além de Jheff/Benny – são acompanhados por banda, três backing vocals e três metais. “O ABBA é muito família. Tem os avós, os filhos com os pais, crianças e adolescentes. Conforme o tempo foi passando, e com novas versões, todo mundo se lembra que já ouviu tal música”, comenta ele.





Musical

Muita gente gravou ABBA, da cantora paraguaia Perla, que entre os anos 1970 e 1980 fez muito sucesso no Brasil com “Fernando” e “Pequenina” (sua versão para “Chiquitita”), até Madonna, que usou trechos de “Gimme! Gimme! Gimme!” no single “Hung up” (2005). Dizem, inclusive, que teve que implorar pela liberação da música. O musical “Mamma mia!”, mais tarde levado para o cinema com Meryl Streep como protagonista, só contribuiu para a popularidade do grupo.





A banda-tributo paulista foi montada de forma despretensiosa. “Era para ser só uma apresentação, mas não tínhamos noção da quantidade de público. Quando decidimos dar sequência, passamos a estudar os trejeitos, figurinos. É como um ator fazendo um personagem”, diz Jheff. Já foram mais de 500 shows no Brasil e fora. E “Dancing queen”, obrigatoriamente, está em todos.





“ABBA THE HISTORY”

Neste domingo (31/7), às 20h, no Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro, (31) 3236-7400. Ingressos – Valor regular: R$ 80 (meia, plateia superior) a R$ 200 (inteira, plateia 1); Valor com desconto (com o cupom PROMOABBA): R$ 90 (plateia superior) a R$ 120 (plateia 1). À venda na bilheteria e no site Eventim.







André Abreu, que encarna Freddie Mercury, estará acompanhado no palco de músicos como o guitarrista Danilo Toledo (foto: Sesc Palladium/Divulgação)



Cover do Queen faz concerto orquestral

A semelhança física com Freddie Mercury impressiona, assim como a voz e os maneirismos em cena. André Abreu, um dos mais populares cantores e instrumentistas a encarnar o ídolo britânico, encabeça o show “Queen celebration in concert”, que chega a BH neste domingo (31/7). Serão duas apresentações no Sesc Palladium – há ingressos disponíveis somente para a segunda, às 21h30.





No palco, além da banda – Danilo Toledo, guitarrista que carrega o mesmo cabelão de Brian May, o baixista PH Mazzilli e o baterista Guib Silva – há ainda uma orquestra com 14 instrumentistas, sob a regência de Andrei Presser.





No repertório estão os grandes sucessos do Queen: “Love of my life”, “We are the champions”, “We will rock you”, “Radio gaga”, “Crazy little thing called love”, “Don’t stop me now”, “Somebody to love” e “Another one bites the dust”. O clima se completa com os figurinos, que remontam aos que Mercury usou em sua carreira.





“QUEEN CELEBRATION IN CONCERT”

Neste domingo (31/7), às 19h (esgotado) e às 21h30, no Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Ingressos: disponíveis apenas para a plateia 2 da segunda apresentação: R$ 100 a R$ 200. À venda na bilheteria e no site Sympla.