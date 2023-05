Suzana Alves, ex-Tiazinha, se dedica à Deus e reflete sobre máscaras

677

Máscara preta era um objeto icônico de sua época como Tiazinha. (foto: Divulgação)

Suzana Alves, conhecida por seu papel como Tiazinha nos anos 1990, tornou-se um símbolo sexual da época, aparecendo na TV com cinta-liga, lingerie, chicotes e máscaras. Ao lado de Luciano Huck, a personagem fez grande sucesso no Brasil. No entanto, Suzana passou por uma transformação e atualmente se dedica integralmente à propagação da palavra de Deus.



Após abandonar a personagem em 2000, a ex-Tiazinha se converteu à religião evangélica e começou a compartilhar vídeos em suas redes sociais, onde prega diariamente.





A famosa edição da revista Playboy com Tiazinha na capa foi uma das mais vendidas da história da publicação. Suzana, que também participou do reality show Dancing Brasil na Record TV, agora é casada com Flávio Saretta e mãe de Benjamin. Em um podcast recente, ela negou ter tido um romance com o cantor Daniel e afirmou que ele cultivou um 'amor platônico'.





Em uma publicação que ganhou destaque na internet, Suzana Alves refletiu sobre a máscara preta, um objeto icônico de sua época como Tiazinha. Segurando a máscara, ela ponderou sobre a necessidade de abandonar tais itens para revelar a verdadeira essência de uma pessoa. A ex-Tiazinha afirmou que máscaras, maquiagem, desculpas e outros artifícios não levam à verdadeira identidade de alguém e que somente o abandono dessas 'máscaras' revela a real essência de cada um.

Durante sua trajetória como Tiazinha, Suzana Alves teve mais de 100 produtos licenciados em seu nome, incluindo o 'Tamanquinho da Tiazinha', álbuns de figurinhas e chicletes. Ela também teve seu próprio programa na Band, chamado 'As Aventuras da Tiazinha'. A personagem rendeu a Suzana três capas diferentes na revista Playboy, sendo a primeira a segunda mais vendida da história da revista, com 1,2 milhão de cópias vendidas, de acordo com a Folha.





Ao se despedir da Tiazinha, Suzana se dedicou à carreira de atriz e fez participações em novelas, incluindo algumas na Record TV. Atualmente, além de empresária, ela atua como evangelizadora e compartilha suas reflexões nas redes sociais.