Renata Sorrah repercute com frase de 'The White Lotus' em 'Vai Na Fé'

A personagem na novela frequentemente cita outras personagens famosas. (foto: Divulgação/Globo)



A frase "Esses gays querem me matar" tornou-se um meme após ser proferida por Tanya, personagem de Coolidge, no seriado da HBO. A novela de Rosane Svartman apresenta Wilma como uma ex-atriz que frequentemente cita outras personagens famosas. A atriz Renata Sorrah despertou a atenção do público após o episódio de segunda-feira (29/5) da novela 'Vai Na Fé', onde sua personagem, a empresária Wilma Campos, repete uma fala célebre de Jennifer Coolidge na segunda temporada de 'The White Lotus'.





No capítulo em questão, os personagens participam da gravação de um reality show intitulado 'Os Lorenzos', inspirado no formato de 'The Kardashians'. Após a revelação de que Lui (José Loreto) não é filho biológico de Fábio (Zé Carlos Machado), Wilma entra em desespero e solta a icônica frase. A situação acontece depois que os produtores do reality show pedem a Vitinho (Luis Lobianco) para falar mal de Wilma durante as filmagens.





Vitinho não hesita em criticar a empresária, acusando-a de golpe da barriga e despejando ofensas sobre ela. Em resposta, Wilma repete a frase marcante de Tanya: “esses gays querem me matar”. O momento rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, com os fãs comentando sobre a referência à série 'The White Lotus' e levando o nome de Renata Sorrah aos trending topics.