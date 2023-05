Foo Fighters lança música de 10 minutos em homenagem à mãe de Dave Grohl

677

Foo Fighters fará um show em São Paulo em setembro. (foto: VALERIE MACON/AFP)

Em 2023, o Foo Fighters decidiu entrar para o hall das canções extensas com o lançamento de "The Teacher", uma música de dez minutos dedicada à mãe de Dave Grohl, a professora Virginia, falecida recentemente. A faixa faz parte do próximo álbum da banda, intitulado "But here We Are", e é o quarto single do trabalho que tem lançamento previsto para o início de junho.





Ao longo dos dez minutos e quatro segundos, Grohl canta sobre sua mãe sem mencioná-la diretamente: 'Você me mostrou como respirar / Mas nunca me mostrou como dizer adeus / Você me mostrou como ser / Mas nunca me mostrou como dizer adeus / Todas as páginas são viradas, é uma lição aprendida com o tempo / Você me mostrou como respirar / Mas nunca me mostrou como dizer adeus.'



Veja:



O Foo Fighters fará um show em São Paulo no dia 9 de setembro, no The Town, com o novo baterista Josh Freese. A música The Teacher coloca a banda ao lado de outras icônicas canções longas da história, como "Hotel California" dos Eagles (sete minutos), "Coma" do Guns 'n Roses (10 minutos), "Lucille" de BB King (mais de 10 minutos e 16 segundos), "In My Time Of Dying" do Led Zeppelin (11 minutos) e "Echoes" do Pink Floyd, com 23 minutos e 35 segundos de duração. Essa lista também inclui músicas como "Bohemian Rhapsody" do Queen, "Revolution 9" dos Beatles, "The End" do The Doors e outras que desafiaram as regras do tempo na música.