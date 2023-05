Adriane Galisteu nega substituição de Faustão e continua em 'A Fazenda 15'

677

A apresentadora já comandou 'A Fazenda 14'. (foto: Instagram/Reprodução)

Inúmeras especulações surgiram na mídia após o término do contrato entre a Band e Faustão, apontando Adriane Galisteu como possível substituta do apresentador no programa diário. No entanto, a apresentadora negou tais informações durante uma entrevista concedida a Lucas Pasin, do Splash Uol.





'Confundiram as bolas. Eu estava lá no dia [que foi noticiada a saída dele]. Fui lá dar um beijo no Fausto. Mas ‘A Fazenda 15’ está chegando em setembro e eu estou apenas esperando a minha ‘peãozada’. Quem me conhece, sabe que sou apaixonada por esse reality', afirmou Adriane Galisteu.





A apresentadora, que já comandou 'A Fazenda 14' com um visual polêmico, reforçou seu amor pelo programa e mostrou-se ansiosa pela nova temporada. Além disso, Galisteu também participou do 'Power Couple'. Quanto ao programa do Faustão, a Band cancelou uma gravação com Galisteu devido a atrasos.