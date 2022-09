Faxineira atacada: 'Veio um covarde me agredir, estou revoltada'

O homem só parou com as agressões quando a funcionária caiu no chão (foto: Reprodução) Estado de Minas, a faxineira agredida com jatos d'água de uma mangueira, no bairro de Lourdes, afirmou estar indignada com a situação. Há 17 anos, Lenirge Alves, de 50 anos, é responsável pela limpeza do Edifício Griffe, na região Centro-Sul de BH, e afirma nunca ter passado por uma situação como essa. Em entrevista ao, a faxineira agredida com jatos d'água de uma mangueira, no bairro de Lourdes, afirmou estar indignada com a situação. Há 17 anos, Lenirge Alves, de 50 anos, é responsável pela limpeza do Edifício Griffe, na região Centro-Sul de BH, e afirma nunca ter passado por uma situação como essa.

Acompanhado de um cachorro, ele se aproximou e começou a falar a respeito do desperdício de água, mas não deixou que Lenirge se explicasse e partiu para as agressões. "Ele parecia 'tranquilo', falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando fui explicar que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira a começou a jogar água em mim", diz.

"Não me deixou nem explicar o que estava fazendo. Do nada, jogou água no meu rosto, não deixou me defender. Em seguida, puxou a mangueira, e eu caí. Ele continuou jogando água e depois foi embora", complementa.

Ela questiona como uma pessoa que aparenta 'ter estudo' e boas condições de vida pode agir de maneira tão controversa com uma trabalhadora, que só estava cumprindo suas funções diárias. "Do nada, ele apareceu fazendo caminhada, parece estar com a vida feita. Eu estava trabalhando, tranquila", lamenta.

Até a noite desta sexta-feira (16/9), a Polícia Militar ainda não havia localizado o autor das agressões.