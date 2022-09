Serra do Rola Moça: bombeiros controlam incêndio após 28 horas

Até o momento não se sabe o que provocou o incêndio (foto: CBMMG/ Divulgação) Vinte e oito horas. Esse foi o tempo que o Corpo de Bombeiros levou para debelar um incêndio que atingiu o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A chamada entrou na corporação por volta das 14h20 dessa quinta-feira (15/9) e foi totalmente controlado por volta das 18h dessa sexta-feira (16/9).





Cerca de 14 militares, duas aeronaves air track, um helicóptero da Polícia Civil de Minas e caminhões pipas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e brigadistas foram acionados para ajudarem no combate às chamas. Até o momento não se sabe o que provocou o incêndio









"A vigilância constante, principalmente durante a seca, é fundamental para impedir o ateamento de fogo e o combate quando o incêndio se inicia. Depois que o fogo se espalha, atingindo locais de difícil acesso, como está acontecendo, a dificuldade de combate é gigantesca”, enfatizou o grupo.

Incêndios

Um levantamento apresentado pelo Corpo de Bombeiros aponta que de 1º a 15 de setembro a corporação foi acionada para 2.559 ocorrências envolvendo incêndios em vegetação. Foram cerca de 170 por dia.





Caso a evolução dos casos aconteça na mesma proporção, até o fim do mês os números vão estar próximos aos do mesmo período, em 2021. Quando foram registradas 5.407 ocorrências.





Mesmo com casos alarmantes como os da Serra do Rola-Moça, quando comparados com o ano passado, os dados mostram uma queda nas ocorrências. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, em agosto deste ano foram 4.536 ocorrências de incêndio, 887 a menos do que o registrado no mesmo período em 2021.





Serra do Curral

Há cinco dias, no último domingo (11/9), depois de 48 horas as equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio que atingiu a Serra do Curral , na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O fogo começou por volta das 18h na sexta-feira (9/9) e foi contido às 18h30 de domingo. As chamas chegaram a ameaçar torres de transmissão e o fornecimento de energia elétrica na Grande BH, mas os bombeiros conseguiram conter o fogo antes que o dano se consumasse.





As chamas começaram próximo a Fazenda Ana da Cruz, terreno que a Taquaril Mineração S.A. (Tamisa) pretende explorar na Serra do Curral. A empresa trabalha com a hipótese de incêndio criminoso e a origem do fogo na área da mineradora levantou críticas de ambientalistas.