PM de Uberaba faz segunda grande apreensão de crack em menos de 24h

Mais uma grande apreensão de crack foi registrada em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (16/9). Esta foi a segunda grande apreensão da droga em menos de 24 horas, sendo que a primeira, a localização de quase mil pedras de crack dentro de barril enterrado, aconteceu na noite de quinta-feira (15/9) em uma residência do bairro Vila Esperança.

Desta vez, a apreensão foi ainda maior, e aconteceu em uma casa do bairro Jardim Anatê, onde a PM localizou 15 tabletes de crack, com aproximadamente 15 quilos e avaliados em R$ 500 mil.

Três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio local.



Investigação e prisões

A ocorrência teve início quando a Delegacia de Combate a Crimes Rurais repassou informações aos militares, que os mesmos suspeitos de roubos e furtos na zona rural de Uberaba, no entorno do bairro rural de Santa Fé, estariam trazendo substâncias ilícitas daquela região para o perímetro urbano, onde as vendas seriam feitas.

Em seguida, os policiais conseguiram a informação que grande quantidade de droga estava em um endereço do Jardim Anatê.

Ainda conforme o registro policial, logo que chegaram ao local os militares avistaram o trio suspeito e os tabletes de crack.

Durante as buscas também foram localizados material usado para embalar a droga, uma balança de precisão, uma máquina de cartão e um notebook.

Após prestar depoimento ao delegado de plantão da PC de Uberaba, o trio suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira.