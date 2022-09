PM apreende quase mil pedras de crack em barril enterrado

Todo o material que foi apreendido pela PM de Uberaba (foto: PMMG/Divulgação) Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, apreendeu no final da noite de ontem (15/9), quase mil pedras de crack escondidas dentro de um barril, que estava enterrado no corredor de uma casa, localizada no Bairro Vila Esperança. Um homem, que tentou fugir pulando o muro, acabou contido pelos militares e preso em flagrante.

A denúncia apontou que o carregamento com as drogas teria chegado na casa por volta de 22h. Na residência também foram apreendidos 24 pinos com óleo de haxixe, um vaso com cerca de cinco plantas de maconha e um celular.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Plantão da PC de Uberaba para as demais providências.