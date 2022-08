Após suspensão de dois meses, Uberaba volta a enviar carnes para creches

As ações adotadas pela Secretaria de Educação de Uberaba seguiram o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (foto: Creative/Commons/Divulgação) A Secretaria de Educação de Uberaba normalizou nesta quarta-feira (24/8) a distribuição de carnes para as 24 organizações da Sociedade Civil (OSCs) que são conveniadas ao Município no atendimento aos alunos da educação infantil e especiais.

De acordo com a Secretaria de Educação de Uberaba, o fornecimento de carne às OSCs para os meses de julho e agosto havia sido suspenso pela empresa Sérgio Bráulio em junho deste ano, enquanto aguardava resultado da análise do pedido de reequilíbrio do contrato.

“Paralelamente, a Pasta notificou a empresa pela suspensão na entrega dos produtos.

E para suprir o consumo de proteína pelos alunos reforçou o envio de queijos e ovos às conveniadas”, explicou a Educação de Uberaba sobre como agiu para suprir a falta de carnes.

Já com relação a normalização na entrega das carnes nesta quarta-feira, a Pasta informou que só foi possível depois de um aditivo de prazo e preço no contrato firmado com a empresa, no qual a validade é até setembro de 2023.



“As ações adotadas seguiram o disposto no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), segundo o qual os municípios são responsáveis por até 70% das necessidades nutricionais dos alunos atendidos nas instituições conveniadas”, finaliza a Secretaria de Educação de Uberaba.