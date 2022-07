Mais de 150 kg de carne são furtados de Restaurante Popular

Carne estava estocada em Restaurante Popular em Poços de Caldas, que prepara refeições todos os dias (foto: em.com.br)

Na madrugada desta segunda-feira (4/7), ladrões levaram mais de 150 quilos de carne do Restaurante Popular, em Poços de Caldas. Os funcionários da manhã chegaram e notaram que o cadeado do portão principal do restaurante tinha sido danificado e que a porta de aço fora arrombada.

A Polícia Militar foi acionada. A Perícia da Polícia Civil periciou o local e vai conduzir as investigações para identificar e chegar até os criminosos.