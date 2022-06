Unidade de Oncologia é furtada em Poços de Caldas

A Unidade de Atendimento de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) da Santa Casa de Poços de Caldas, no Sul de Minas, foi alvo de criminosos, na madrugada dessa terça-feira (21/06).

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o atendimento de um furto de celular no Hospital Santa Casa, um funcionário da recepção avisou os policiais que dois homens entraram na Unacon e no setor de ortopedia da casa da saúde. O funcionário contou à polícia que assim que ouviu um barulho foi ver o que era e viu os dois homens correndo pelos fundos da Unacon.