Vídeo mostra munições usadas por criminosos em Itajubá

Munições ficaram espalhadas pelas ruas de Itajubá (foto: Reprodução/Redes Sociais)

As ruas de Itajubá, no Sul de Minas, ficaram repletas de munições na madrugada desta quinta-feira (23/6), após o ataque dos criminosos à Caixa Econômica Federal. Em um vídeo publicado nas redes sociais por um morador da cidade, é possível ver diversos tipos de projéteis no chão.