Serviços públicos funcionam normalmente em Itajubá após ataque ao banco

Comunicado foi passado com orientação das Forças Armadas

De acordo com o órgão municipal, os agentes policiais estão nas buscas dos criminosos e a prefeitura está acompanhando as investigações.Ainda segundo a prefeitura, o funcionamento dos serviços públicos foi orientado pelas Forças de Segurança. Portanto, as creches, escolas, postos de saúde e outros órgãos funcionarão normalmente nesta quinta.