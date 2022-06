Itajubá: pelo menos cinco pessoas ficam feridas durante ataque a banco

Assaltantes armados tentaram roubar agência da Caixa Econômica Federal no centro de Itajubá (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na ação de bandidos armados em Itajubá, no Sul de Minas, na noite dessa quarta-feira (22/06).

Em nota, a Prefeitura de Itajubá afirmou que uma pessoa foi ferida. Ele foi socorrido e levado para o hospital da cidade.

Além dele, segundo a PM, quatro policiais ficaram feridos e um deles precisou passar por uma cirurgia de grande porte. Todos os militares foram atendidos e passam bem.

Não há vítimas fatais.

Simplesmente assalto a banco em Itajubá. Os caras tão atirando pela cidade de fuzil e com bomba pic.twitter.com/XkqRVVGXSg %u2014 Lana (@alanag_a) June 23, 2022

Itajubá viveu uma noite de pânico com a ação de criminosos no centro da cidade. O alvo era uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Os criminosos estavam fortemente armados e o barulho de tiroteios e explosões assustou os moradores do município.

NOVO CANGAÇO

O "novo cangaço" é a ação de quadrilhas fortemente armadas que cercam cidades, normalmente do interior, e promovem assaltos de grande repercussão em várias partes do país.

Investigações indicam que as ações são planejadas e também executadas por membros de facções criminosas, principalmente do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nesse tipo de ação, criminosos fortemente armados causam pânico nas cidades com tiroteios e bombas durante o ataque.