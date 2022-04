PM em Uberlândia faz treinamento contra novo cangaço usando blindados

Policiais de dois batalhões e uma companhia especializada participaram da ação (foto: Divulgação/PMMG)

Militares da 9ª Região da Polícia Militar usaram blindados e helicóptero em um treinamento na madrugada dessa sexta-feira (29/4) contra ataques do chamado novo cangaço, em Uberlândia. Houve simulação de ataque na cidade do Triângulo Mineiro, instrução para o efetivo da PM e apresentação de equipamentos novos para casos extremos.

“Nesse ataque, a Polícia Militar promoveu uma resposta técnica, uma resposta tática complexa de evolução, de confronto e de resposta de êxito no que diz respeito às ações dos criminosos”, disse o capitão Elias Alves.

As viaturas blindadas empregadas no treinamento eram caminhonetes e um recente carro forte recebido pela PM local. O helicóptero já conhecido por ações na cidade tinha recursos de iluminação e de monitoramento para apoio do efetivo em terra e houve ainda o reforço do uso de drones na resposta dada pela PM.

Outros equipamentos, como escudos e capacetes balísticos, também foram aplicados como paramento dos militares. O que, além do treinamento da resposta a um ataque em si, também demonstra sinal de força na segurança local, segundo destaque da polícia. “Policiais militares preparados para enfrentamento desse cenário complexo”, afirmou Alves.

Um ataque tentado em 4 anos Nos últimos quatro anos não houve um ataque bem-sucedido de ladrões a bancos ou instituições de transporte de valores na cidade de Uberlândia. Em julho 2021, houve uma tentativa de explosão de caixas eletrônicos em uma agência no bairro Vigilato Pereira, na zona sul da cidade.

Contudo, segundo a Polícia Militar, os ladrões não tiveram acesso ao dinheiro nas gavetas dos caixas. Três pessoas foram presas no mesmo dia.