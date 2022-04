MG: homem com 20 passagens pela polícia é preso duas vezes na mesma semana

Um homem com mais de 20 passagens pela Polícia Militar (PM) foi preso duas vezes nesta semana em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A última detenção aconteceu nesta sexta-feira (29/4), quando ele foi flagrado tentando furtar um restaurante. Ele havia sido solto na última terça (26/4).

Todas as prisões foram por crimes contra o patrimônio

O flagrante do ladrão aconteceu no Centro de Patos de Minas, quando ele invadiu um estabelecimento de culinária japonesa. Câmeras de segurança apontaram a invasão e a PM foi alertada. Todas as passagens colecionadas por ele são por crimes contra o patrimônio.