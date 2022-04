Inscrições para trabalhar em Brumadinho se encerram na próxima semana

Processo seletivo para vagas de trabalho na reparação de Brumadinho se encerra na próxima semana (foto: Vinícius Mendonça/Ibama)

O governo de Minas abriu quatro editais de processos seletivos para 15 vagas de trabalhos na reparação dos danos em Brumadinho, causados pelo rompimento da barragem da Vale em janeiro de 2019. Dessas 15 vagas, 11 serão para analistas de nível superior de diferentes áreas, as demais são para veterinários e fiscais agropecuários. Os interessados terão até a próxima semana para se inscreverem em uma dessas vagas.

Ao todo, serão seis vagas para atuar na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese); quatro para o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA); três para Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e outras duas vagas para o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).

Os cargos destinados aos analistas, que atuaram junto a Sedese, Secult e Iepha-MG, seguiram a modalidade de contratação temporária, com salário inicial de R$ 2.292, vale alimentação e ajuda de custo, além de uma carga horária de 40 horas semanais. Já as vagas destinadas aos veterinários e fiscais agropecuários do IMA, seguiram a mesma modalidade e terão a mesma carga horária dos demais, mas com salário de R$ 2.983,81 mais vale alimentação e ajuda de custo.

Secult. Para os interessados nas seis vagas da Sedese ou nas três da Secult, as inscrições vão até a próxima segunda-feira (2). Essas inscrições devem ser feitas pelo portal Processo Seletivo . Para mais informações, acesse o site da Sedese

As inscrições para trabalhar no Iepha vão até terça-feira (3), já para as quatro vagas do IMA estão abertas até a próxima sexta-feira (6). Elas também devem ser realizadas pelo portal Processo Seletivo. Para mais informações, basta acessar o site do Iepha ou do IMA

Editais