Novo santuário de Cássia terá réplica da casa de Santa Rita na Itália

Padre Michel Pires olhando para a réplica da Casa de Santa Rita de Cássia, no santuário (foto: Santuário de Santa Rita de Cássia/Divulgação)

O novo santuário de Santa Rita de Cássia, na cidade de Cássia, Sudoeste de Minas, terá, entre as suas riquezas arquitetônicas, uma réplica da casa onde viveu Santa Rita de Cássia, na Itália. A casa original foi construída em 1200 e a réplica de Cássia é uma cópia fiel. Além de conhecer a casa da Santa Rita, os fiéis terão à disposição no complexo religioso um Centro Comercial, a Casa para o Clero, velórios, sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus. A capacidade será de 5 mil pessoas sentadas e 2 mil em pé.



A inauguração está marcada para 20, 21 e 22 de maio, o último dia é dedicado à santa e coincide com o aniversário de 182 anos de Cássia. Será um marco histórico na cidade, já que é o maior santuário do Brasil dedicado à santa.



“Com muita alegria recebi a missão de estar à frente do novo Santuário de Santa Rita de Cássia. A expectativa de todos é grande para a inauguração. Cássia está de portas abertas para todos os fiéis e peregrinos. Serão dias de grandes emoções e bênçãos”, conta o padre Michel Pires.

Gigante

O complexo ocupa uma área de 180 mil metros quadrados. A obra começou em agosto de 2018. Mais de 100 empresas fizeram parte do trabalho e mais de 500 pessoas literalmente colocaram a mão na massa.



“Foi um longo caminho até chegar aqui. Mas tudo foi pensado e preparado com muito carinho. Estive em Cascia, na Itália, para pegar todas as referências. A casa de Santa Rita, da qual estamos fazendo uma réplica, é cheia de detalhes. Ela foi construída na época de 1200, 1300, quando viveu Santa Rita de Cássia”, conta o empresário e idealizador do Santuário, Paulo Flávio de Melo Carvalho.



A obra consumiu 50 mil sacos de cimento, 6 mil metros cúbicos de concreto, 25 mil toneladas de pedra e areia, 500 mil blocos de tijolos, 500 mil bloquetes, 100mil quilômetros de cabos elétricos, 15 mil metros quadrados de piso, 60 mil metros quadrados de asfalto, 100 quilômetros de cabo elétrico.

Profissionais

O projeto do Santuário tem as mãos de diversos profissionais, entre eles, Tiago de Castro, arquiteto que foi responsável pela parte interior do novo Santuário. “Cuidei de cada detalhe para que tudo ficasse bem acolhedor para receber os fiéis. Desde a escolha dos materiais, das cores, a harmonia dos elementos, o estudo da iluminação e a definição do piso, tudo foi pensado com muito carinho.”



Santuário de Santa Rita de Cássia, na cidade de Cássia, é o maior construído no Brasil dedicado à santa (foto: Santuário de Santa Rita de Cássia/Divulgação) Com tantas pessoas envolvidas em um mesmo projeto, Thiago conta que o maior diferencial neste trabalho foi a sintonia da equipe. “Houve uma disciplina de aceitação muito grande; cada integrante da equipe conseguia entender a ideia do outro e tudo foi tratado com muita elegância e capricho. Tudo isso, é claro, com o “dedinho” da nossa querida Santa Rita de Cássia, a qual eu tenho muita devoção e me acompanha em toda trajetória de minha vida”, complementa Castro.



Na data dos eventos, 22 de maio, é celebrado o Dia de Santa Rita de Cássia, que ficou conhecida como a padroeira das causas impossíveis, a protetora das viúvas e a santa das rosas.



A expectativa para a inauguração é grande, e, mesmo durante a pandemia, a obra não parou. “Seguimos todas as medidas de segurança exigidas, uso de máscara, álcool gel, distanciamento dos colaboradores e, com isso, mantivemos o cronograma da obra e cada tijolo foi colocado no tempo certo”, explica Gustavo Bormann, engenheiro responsável pelo projeto.



História de Santa Rita de Cássia



Rita nasceu em 22 de maio de 1381, em Roccaporena, perto de Cascia, na Itália. Sua família era religiosa e ela queria seguir esse caminho. Mas, como era costume da época, seus pais desejavam que ela se casasse, e Rita, em obediência, recebeu como marido Paolo Ferdinando. No começo, ele parecia ser uma boa pessoa, mas, com o tempo, aquele homem passou a ser infiel e a beber demais, além de arrumar muitas confusões.



Rita usou de sua fé e sempre rezou para sua conversão e ele, no fim, se tornou um bom homem. Porém, Paolo acabou assassinado. Seus dois filhos, ainda jovens, acabaram seguindo os maus exemplos do pai e, com a sua morte, juraram vingança.



Rita sabia que eles cometeriam um grande pecado, então, suplicou a Deus que os salvasse. Algum tempo depois, os dois ficaram doentes e, antes que morressem, Rita os ajudou a se converterem, recebendo o perdão e a piedade de Deus. Eles ouviram o conselho da mãe e conseguiram perdoar o assassino do pai e, assim, morreram em paz.



Após esses fatos, Rita entrou em um convento, onde as superioras duvidavam de sua vocação por ela ter sido casada e ter tido filhos. Então, mandaram-na regar um pedaço de madeira seca do jardim por um ano. Ela obedeceu, sempre com fé e amor. E assim, um milagre aconteceu: o galho se transformou em uma videira que dá uvas até hoje!