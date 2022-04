Mulher defende marido e acaba esfaqueada pelo pai em Uberaba

A PM de Uberaba foi acionada depois que a vítima correu pra rua, gritando por socorro (foto: PMMG/Divulgação)





Um aposentado de 65 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (28/4), após esfaquear uma das mãos da própria filha, uma dona de casa de 32 anos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

A vítima relatou aos militares que, inicialmente, o pai, ao chegar na casa da filha que mora com a mãe que necessita de cuidados médicos, disse: "Cadê aquele vagabundo do seu marido?". Pouco tempo depois, ela contou que o suspeito foi até a cozinha, pegou uma faca, encostou em sua própria barriga e disse: "Se aquele vagabundo do seu marido entrar aqui, vou fazer isso com ele".





Em seguida, a mulher afirmou que empurrou o pai e que o aposentado desferiu uma facada em sua mão direita, atingindo também os seus dedos. Ainda conforme o registro policial, logo depois, a vítima contou que saiu correndo para fora da casa, gritando por socorro.





O suspeito acabou detido no local do crime e a faca apreendida. De acordo com a PM, ele apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica (hálito etílico) e preferiu permanecer em silêncio.





O aposentado foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC). Já a filha, passou por atendimento médico na UPA São Benedito.





A reportagem questionou a PCMG se o suspeito foi liberado ou encaminhado para presídio local e aguarda o retorno.





Reportagem em atualização