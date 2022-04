O suspeito foi visto pelos seguranças da universidade furtando uma bicicleta vermelha, no bicicletário do Cade 3 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma bicicleta foi furtada por um ex-aluno dentro do campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na última quinta-feira (28). O suspeito, que foi flagrado pela segurança da UFMG, já tem um histórico de furtos de bicicleta no campus Pampulha. Ele estava sendo monitorado desde meados de abril, quando teve a primeira ocorrência no campus, logo após o retorno das atividades presenciais. A Polícia Militar foi acionada para registro do flagrante.

De acordo com a PM, às 13h05, Paulo Costa de Araújo, de 24 anos, ex-estudante de música na UFMG, foi visto pelos seguranças da universidade furtando uma bicicleta vermelha, no bicicletário do Cade 3. O autor rompeu o cadeado, e colocou a bicicleta no porta-malas de um Fiat Palio prata, porém, ao tentar sair pela portaria 5, os seguranças universitários já tinham visto a movimentação pelo sistema de câmeras, e trancaram o portão.

Leia também:Protesto de servidores na UFMG fecha entrada e saída de carros

A vítima, Azendano Villa Real, de 36 anos, faz pesquisa científica na Faculdade de Química, e deixou a bike no local por volta das 11h. Quando retornou, às 16h, e não viu a bicicleta, foi informado pela segurança de que ela havia sido furtada, porém recuperada.

O suspeito vem cometendo furto de bicicletas há meses na região. A polícia encontrou em seu celular fotos de todas as bicicletas furtadas que batiam com as características registradas pelos seguranças universitários anteriormente, pois Paulo revendia para terceiros.

Em nota, a assessoria da UFMG informou que no campus Pampulha, onde circulam diariamente cerca de 50 mil pessoas, além dos 150 agentes de segurança, há quase duas mil câmeras instaladas nos prédios e nas áreas comuns. A Divisão de Ocorrências Universitárias informou que há cerca de oito registros de furto de bicicleta no interior do campus.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.