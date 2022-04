Em menos de 24 horas, homens colocam fogo em duas casas no Sul de Minas

Homem coloca fogo em casa em Varginha (foto: CBMMG)

Em menos de 24 horas, homens colocaram fogo em casas na Região Sul de Minas. Um caso aconteceu em Varginha, depois que o suspeito teria perdido a guarda dos filhos. O outro incêndio foi em São Sebastião do Paraíso após pais negarem dinheiro a um filho. Por sorte, ninguém ficou ferido, houve apenas danos materiais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo (foto: CBMMG)





A casa no bairro Vila Paiva, em Varginha, foi tomada pelas chamas na manhã desta sexta-feira (29/04). Segundo o Corpo de Bombeiros, três cômodos foram destruídos. O telhado e as partes elétrica e hidráulica foram comprometidos.

“Inicialmente, o caso entrou como uma vitima de incêndio. As equipes foram para o local. Nós controlamos o fogo e os militares foram em busca da vitima. Porém, a possível vítima era o autor e estava armado ameaçando a guarnição”, afirma Corpo de Bombeiros.

As chamas destruíram parte da casa (foto: CBMMG)

De acordo com a polícia, o suspeito é dono da casa e tem passagens por diversos crimes. Ele teria dito a polícia, que colocou o fogo na casa após perder a guarda dos filhos. O homem foi socorrido e levado com ferimentos no rosto ao hospital.

“Ele foi dominando, retiramos a faca e a barra de ferro. Ele foi algemado, socorrido e levado ao hospital”, diz PM.

O trabalho de combate as chamas durou cerca de 20 minutos. Uma vistoria será feita no local para avaliar a estrutura do imóvel.

Revolta

Em São Sebastião do Paraíso, um homem, que é dependente químico e se desentendeu com os pais, colocou fogo na própria casa. O Corpo de Bombeiros e a Policia Militar foram acionados. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (28/04).

Fogo atingiu parte da casa em São Sebastião do Paraíso (foto: CBMMG)

“O suspeito disse que colocou fogo no imóvel mediante uma negativa de dinheiro por parte dos pais. O homem então ateou fogo permanecendo dentro da casa”, afirma.



Os policiais tentavam conversar com o suspeito, mas quando perceberam sinais de fumaça, os militares entraram no imóvel.

“O incêndio se concentrava em um quarto. Com uma ação rápida conseguiram conter as chamas e evitar que se propagasse para os outros cômodos da residência”, ressalta bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, não houve vítimas, somente danos materiais em um guarda-roupa, colchão e roupas em geral.