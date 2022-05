Homem é preso após invadir casa da ex e atear fogo em quarto no Sul de MG

Adolescente de 14 anos acionou a Polícia após o pai colocar fogo no quarto da ex-mulher (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (02/05), em Pouso Alegre, no Sul de Minas, depois de invadir a casa da ex-esposa, também de 44 anos, e atear fogo no quarto dela. Segundo informou a corporação, o caso aconteceu por volta das 7h no bairro São Judas Tadeu.