Insatisfeito com ordem de despejo, homem coloca fogo em apartamento

O incêndio foi controlado e os bombeiros atuam no rescaldo (foto: Reprodução)

Um homem de cerca de 30 anos insatisfeito com uma ordem judicial de despejo incendiou o próprio apartamento em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A ação aconteceu na noite desta quarta-feira (6/4), em um apartamento no terceiro andar do condomínio Residencial Lisboa, no Bairro Campinho, e deixou o incendiário ferido, com queimaduras, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme os militares, no primeiro momento, o homem foi salvo por três moradores do residencial que entraram no local com extintores de incêndio.

O indivíduo tentava se matar, recebeu atendimento médico e foi encaminhado para a polícia. As chamas consumiram todo o apartamento.

O incêndio foi controlado e os bombeiros atuam no rescaldo.