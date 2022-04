Festivais estimulam a cultura e reacendem a economia de Itapecerica

Os festivais atraem cerca de 80 mil pessoas ao ano a Itapecerica (foto: Prefeitura de Itapecerica/Divulgação)

A pequena Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, promete atrair muitos turistas ao longo de 2022. Após dois anos, os principais festivais voltam à programação do município. Além de estimular a cultura, eles vêm dar alívio para a economia.

Os tradicionais eventos refletem diretamente na geração de emprego e renda. Impactado com a pandemia da COVID-19, o setor hoteleiro reage. “Passamos por uma reestruturação pós-pandemia para atender a demanda. Quadra revitalizada, sauna reaberta, piscina aquecida”, lista a administradora de um hotel fazenda, Iris Moreira.

O hotel está com as reservas esgotadas para o Festival de Inverno, em julho, e poucas vagas para o de Gastronomia Rural, que ocorre em junho.



“É muito positivo, pois reaquece o setor que foi penalizado”, afirma. Isso, na prática, também significa a contração de mais mão de obra.



Os festivais atraem, ao ano, mais de 80 mil pessoas, número quase quatro vezes superior à população, estimada em 21,7 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).



O primeiro que deve reacender a economia é o Festival de Gastronomia Rural, marcado para o período de 16 a 19 de junho. O evento ganhou um dia a mais e terá a estrutura ampliada. Serão mais barracas e contará com a presença de chefs de renome estadual.



Um cenário cinematográfico será montando remetendo à velha Vila de São Bento de Tamanduá, que deu origem a Itapecerica. O investimento é para tentar firmar o município no circuito turístico de Minas Gerais.



“Estamos nos programando para a retomada desses eventos, vamos estruturar ainda mais e transformá-lo no maior do estado. O festival vai crescer, terá mais opções”, afirma o prefeito Wirley Reis, conhecido como Têko.



Feijão tropeiro, bolinho de milho verde, porco no rolete, pão de queijo com linguiça, arroz com suã, quitandas e doces. Os pratos já conhecidos serão reforçados com novos. Para comportar todas as barracas, o espaço será estendido de praça a praça.



“O espaço será ampliado até a praça de cima, a do Pirulito. O palco terminava em frente ao ponto de ônibus da Câmara Municipal. Vamos ampliar o número de barracas e de opções de comida, de pratos. É um festival bem popular, com qualidade e decoração sem igual”, comenta o prefeito.



Serão instalados dois palcos, um no coreto e o outro entre os casarões. Shows também integram a programação, mas ainda não foram revelados.



Festival de Inverno de Itapecerica

Enquanto, a cidade se prepara para as iguarias da roça, a Secretaria Municipal de Cultura já planeja o Festival de Inverno. Este ano, será realizado de 23 a 31 de julho, pouco mais de um mês após o de gastronomia.



Na grade, grandes nomes da música brasileira. Subirão ao palco: Melim (29/7), Elba Ramalho e Geraldo Azevedo (30/7) em um dueto e Amado Batista (31/7). Tudo disso, somado a uma extensa agenda cultural, com teatro, oficinas, exposições, além da Feira Literária, que será realizada simultaneamente.



Toda a agenda é gratuita. Boa parte das atrações, como os shows e apresentações artísticas, ocorre em praça pública. As pequenas ruas são tomadas por uma multidão que visita a cidade em busca de entretenimento e cultura.



Outros eventos

Itapecerica também dará sequência ao Onbeer. O Festival de Cerveja Artesanal é recente, mas já atrai milhares de turistas. O evento será realizado no segundo semestre, nos dias 18, 19 e 20 de novembro.



Todo calendário será encerrado com o Todo calendário será encerrado com o Natal Iluminado . A primeira edição foi no ano passado, como forma de aliviar o impacto da pandemia, e será mantido oficialmente.



*Amanda Quintiliano - Especial para o EM