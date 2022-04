Mulher conhece homem pelo TikTok, divorcia do marido e perde R$ 20 mil

Após conhecer o suspeito pelo Tik Tok, a mulher passou a conversar com ele pelo WhatsApp (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Uma mulher de 30 anos de Patrocínio, no Alto Paranaíba, perdeu R$ 20 mil após se divorciar do marido para se relacionar com um homem que conheceu em um aplicativo. Ela chegou a se mudar para Joinville (SC) para viver o romance, mas voltou para Patrocínio no início da semana, quando registrou o boletim de ocorrência afirmando ter sofrido um golpe.



A vítima conheceu o suspeito no TikTok e passou a conversar com ele pelo WhatsApp. No início, ela presenteou o homem com roupas, joias, celular, sapatos, relógios, óculos e, além disso, quando eles saiam, era ela quem pagava tudo.