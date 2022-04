Justiça nega liberdade para motorista que atropelou e matou mulher em BH

Motorista estava com a CNH suspensa e sinais de embriaguez (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)

A Justiça de Minas Gerais negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa do empresário Leandro Coelho de Matos, de 43 anos. Em fevereiro, ele atropelou e matou Eliane Aparecida Campos ao tentar escapar de uma blitz na Avenida Cristiano Machado . O motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e sinais de embriaguez.

A decisão da desembargadora Maria Luíza de Marilac, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), foi proferida em sessão realizada por meio de videoconferência, nessa terça-feira (5/4).





Como se trata de decisão liminar, ainda precisa ser julgada no mérito e cabe recurso para instâncias superiores. Porém, o motorista deve aguardar o recurso no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, onde permanece preso desde o dia do acidente.





Atropelamento triplo





O homem foi preso após atropelar três pessoas e matar uma delas na madrugada de 15 de fevereiro, na Rua Jacuí, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele tem outras passagens pela polícia por misturar álcool e direção.





Consta no boletim de ocorrência que militares faziam uma operação na Avenida Cristiano Machado quando abordaram o motorista de um Hyundai Sonata preto. Ele acatou a ordem dos policiais e reduziu a velocidade. Porém, logo em seguida, acelerou bruscamente e fugiu em alta velocidade.





Ao entrar na Rua Jacuí, ele bateu em um Ford Fiesta prata, perdeu o controle da direção, bateu em um poste e atingiu três pessoas na calçada.