'Que a justiça venha', diz irmão de mulher que morreu atropelada em BH

Segundo a PM, motorista entrou na Rua Jacuí em alta velocidade após fugir de blitz na Cristiano Machado (ao fundo) (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)

















“O natural são os filhos enterrarem os pais. Quando isso é o contrário foge da normalidade. A família está toda revoltada”, disse Bruno em um vídeo divulgado à imprensa nesta manhã. Naquele momento, ele estava resolvendo os trâmites burocráticos para o sepultamento de Eliane, ao mesmo tempo em que ele e os irmãos noticiavam a tragédia à mãe.





O caso ocorreu pouco depois da meia-noite. Consta no boletim de ocorrência que militares realizam uma operação na Cristiano Machado quando abordaram o motorista de um Hyundai Sonata preto. Ele acatou a ordem dos policiais e reduziu a velocidade. No entanto, logo em seguida, ele acelerou bruscamente e fugiu em alta velocidade.





Ao entrar na Rua Jacuí, ele batem em um Ford Fiesta prata, perdeu o controle da direção, bateu em um poste e atingiu três pessoas que estavam na calçada. Uma fonte informou ao Estado de Minas que, quando chegavam em casa, Eliane e o marido encontraram uma idosa, que teria cerca de 60 anos, confusa. Eles tentavam ajudá-la quando os três foram atingidos pelo carro na calçada.



Eliane morreu no local do acidente. O marido sofreu escoriações nas pernas e foi levado ao Hospital Odilon Behrens. Já a idosa, sem identificação, foi levada em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital João XXIII. O motorista do outro carro reclamou de dores, mas dispensou atendimento médico.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, o motorista que atropelou as vítimas disse que se desesperou ao parar na blitz porque a CNH dele está suspensa e bloqueada. O documento já teria sido entregue no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) para o cumprimento da punição. Ele disse que, durante a fuga, ao entrar na Jacuí, foi surpreendido pelo Fiesta no meio da via e não conseguiu evitar a batida.





Os policiais militares também registraram que ele tinha sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Dentro do carro também foi apreendida uma arma de air soft semelhante a um fuzil. A TV Alterosa apurou que Leandro Coelho de Matos já tem três passagens por dirigir embriagado. Na porta do Detran, a reportagem da emissora abordou o advogado que estava no local. Ele não quis gravar entrevista e disse que é amigo do motorista e que apenas acompanhava o caso, sem mais detalhes.

Choque

Bruno conta que estava dormindo quando as sobrinhas, de 32 e 33 anos, ligaram para ele desesperadas para falar do atropelamento. “Quando eu chego no local sou surpreendido pelas informações adicionais que foram prestadas lá. O tenente falando da recorrência desse rapaz com relação a imprudência no trânsito, a negligência, a crime no trânsito. Aí isso deixa de ser fatalidade para ser crime”, disse.





“Espero que a justiça venha. A justiça de Deus certamente, mas a justiça dos homens também seja feita. Sobretudo, enquadrando-o por homicídio doloso. Ele fugiu de uma blitz, ele teve a consciência, o entendimento de fazer essa imprudência”, enfatizou o irmão da vítima.