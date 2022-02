Acidente grave mata uma pessoa na BR-040

09:17 - Itabirito (MG), Km 574, acidente. com Mão-dupla no sentido DF. Lentidão de 1 Km. Ponto de Ref.: entre o acesso à Moeda e a Coca-Cola

Uma acidente envolvendo três carros matou uma pessoa na BR-040, altura de Itabirito, na Região Central de Minas.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu no km 574. A vítima ainda não foi identificada.Também não há informações detalhadas sobre feridos. De acordo com a concessionária Via 040, a pista foi parcialmente interditada e o trânsito é lento entre o acesso a Moeda e a fábrica da Coca-Cola.Conforme a PRF, o motorista de um dos veículos perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, e acabou se chocando com outro carro.- Leia ainda: Motorista com sinais de embriaguez atropela três pessoas e mata uma Um terceiro veículo, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e também se envolveu na batida.